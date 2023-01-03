На базе Национального университета Львовская Политехника в конце января планируется открытие учебной лаборатории биотехнологий биотехнологий, в которой будут исследовать брожение, создавать косметику и выделять ДНК. Об этом сообщил руководитель стартап-школы Назар Подольчак.

— Открытие зависит от поставки импортного оборудования. Из-за того, что логистика нарушена, мы еще ждем оборудования, хотя планировали сделать это раньше. В общем, на создание лаборатории потратили более 1 млн грн, – отметил он.

Сообщается, что биолаборатория будет действовать в трех направлениях:

косметическое;

работа по ДНК;

образовательное, включая обучение детей всех возрастов.

По словам Назара Подольчака, уже есть команды, работающие в лаборатории над собственными стартап-проектами. Кроме того, они будут заниматься образовательным процессом и учить детей.

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Источник: Твоє Місто

Фото: Львовская Политехника