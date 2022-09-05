В Украине началось обучение 60 специалистов реабилитационных команд из пяти областей Украины — Львовской, Ровенской, Сумской, Черниговской и Запорожской.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Специалисты физической и реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, психологи, терапевты языка и речи получат качественные знания и улучшат навыки предоставления реабилитационных услуг, — говорится в сообщении.

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Участники тренингов будут изучать особенности работы с пациентами с черепно-мозговой травмой после минно-взрывной травмы, психологические аспекты процесса реабилитации, постановку целей вмешательства, отчетность на основе Международной классификации функционирования (МКФ) и другие темы.

Усовершенствованием навыков мультидисциплинарных команд для эффективной работы с пациентами с разными видами травм в результате войны занимаются опытные специалисты и тренеры Школы реабилитационной медицины Украинского католического университета (УКУ).

Отмечается, что обучение проводится во исполнение плана мероприятий Стратегии безбарьерности в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской.