В Україні розпочалося навчання 60 фахівців реабілітаційних команд з п’яти областей України – Львівської, Рівненської, Сумської, Чернігівської та Запорізької.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Фахівці фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, терапевти мови та мовлення отримають якісні знання та покращать навички надання реабілітаційних послуг, – йдеться у повідомленні.

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Учасники тренінгів вивчатимуть особливості роботи з пацієнтами з черепно-мозковою травмою після мінно-вибухової травми, психологічні аспекти процесу реабілітації, постановку цілей втручання, звітність на основі міжнародної класифікації функціонування (МКФ) та інші теми.

Удосконаленням навичок мультидисциплінарних команд для ефективної роботи з пацієнтами з різними видами травм внаслідок війни займаються досвідчені фахівці та тренери Школи реабілітаційної медицини Українського Католицького Університету (УКУ).

Зазначається, що навчання проводиться на виконання плану заходів Стратегії безбар’єрності в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської.