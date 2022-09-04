Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

За що не потрібно платити українцям у разі потреби хірургічної операції

4 Вересня 2022, 12:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Depositphotos
Національна служба здоров’я роз’яснює, що зараз, як і раніше, українці можуть зробити всі необхідні планові та ургентні операції безоплатно. За них заплатить Національна служба здоров’я України.

Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь