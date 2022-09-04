Програма медичних гарантій покриває не тільки самі хірургічні втручання, а й всі супутні медичні послуги.
По-перше, безоплатна допомога надається, якщо у вас є направлення від сімейного або лікуючого лікаря.
Пацієнту в невідкладному стані нададуть допомогу безоплатно без направлення.
Щоб отримати допомогу безоплатно за Програмою медичних гарантій, потрібно звернутися у заклад, що має договір з НСЗУ на пакети Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах чи Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня.
Дізнатись контакти найближчого закладу можна за номером 16-77.
Якщо людина перебуває у невідкладному стані і її у лікарню доставила бригада екстреної медичної допомоги, то допомога їй теж надається безоплатно.
Що входить у перелік послуг для проведення операцій:
- первинний огляд, під час якого лікар визначає маршрут пацієнта та що йому потрібно зробити перед проведенням операції.
- всі необхідні аналізи та дослідження. Зокрема, це лабораторні обстеження, такі як загальноклінічний аналіз крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження; інструментальні дослідження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інші) тощо. Заклади мають робити їх цілодобово та мати все необхідне обладнання.
- передопераційне обстеження.
Оперативне втручання та анестезія (загальний наркоз, епідуральний наркоз, місцева анестезія, знеболювання в післяопераційному періоді) також оплачується НСЗУ.
На всіх етапах надання допомоги пацієнт має бути забезпечений ліками з Нацпереліку основних лікарських засобів безоплатно. Перевірити наявність ліків у конкретному закладі можна на сайті eliky.in.ua.
У разі потреби інтенсивна терапія також безоплатна.
Не потрібно сплачувати за післяопераційний догляд та допомогу, якої потребує пацієнт: цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, післяопераційний моніторинг та медикаментозна терапія, консультації лікарів різних спеціальностей, реабілітація у гострому періоді, якщо до неї немає протипоказань.
У разі проведення хірургічних операцій у стаціонарі харчування також включене в перелік безоплатних послуг.
Програма медичних гарантій не покриває підвищеного сервісу:
- окрема палата
- покращене харчування
- предмети гігієни.
Якщо за всі вказані послуги у пацієнта вимагатимуть гроші, потрібно подати скаргу в такому порядку:
- керівник медзакладу,
- місцевий департамент охорони здоровʼя.
Якщо це не допомагає – звернутись до НСЗУ, надіславши паперовий або електронний лист на адресу info@nszu.gov.ua
Джерело: НСЗУ