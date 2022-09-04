Програма медичних гарантій покриває не тільки самі хірургічні втручання, а й всі супутні медичні послуги.

По-перше, безоплатна допомога надається, якщо у вас є направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Пацієнту в невідкладному стані нададуть допомогу безоплатно без направлення.

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Щоб отримати допомогу безоплатно за Програмою медичних гарантій, потрібно звернутися у заклад, що має договір з НСЗУ на пакети Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах чи Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня.

Дізнатись контакти найближчого закладу можна за номером 16-77.

Якщо людина перебуває у невідкладному стані і її у лікарню доставила бригада екстреної медичної допомоги, то допомога їй теж надається безоплатно.

Що входить у перелік послуг для проведення операцій:

первинний огляд, під час якого лікар визначає маршрут пацієнта та що йому потрібно зробити перед проведенням операції.

всі необхідні аналізи та дослідження. Зокрема, це лабораторні обстеження, такі як загальноклінічний аналіз крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження; інструментальні дослідження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інші) тощо. Заклади мають робити їх цілодобово та мати все необхідне обладнання.

передопераційне обстеження.

Оперативне втручання та анестезія (загальний наркоз, епідуральний наркоз, місцева анестезія, знеболювання в післяопераційному періоді) також оплачується НСЗУ.

На всіх етапах надання допомоги пацієнт має бути забезпечений ліками з Нацпереліку основних лікарських засобів безоплатно. Перевірити наявність ліків у конкретному закладі можна на сайті eliky.in.ua.

У разі потреби інтенсивна терапія також безоплатна.

Не потрібно сплачувати за післяопераційний догляд та допомогу, якої потребує пацієнт: цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, післяопераційний моніторинг та медикаментозна терапія, консультації лікарів різних спеціальностей, реабілітація у гострому періоді, якщо до неї немає протипоказань.

У разі проведення хірургічних операцій у стаціонарі харчування також включене в перелік безоплатних послуг.

Програма медичних гарантій не покриває підвищеного сервісу:

окрема палата

покращене харчування

предмети гігієни.

Якщо за всі вказані послуги у пацієнта вимагатимуть гроші, потрібно подати скаргу в такому порядку:

керівник медзакладу,

місцевий департамент охорони здоровʼя.

Якщо це не допомагає – звернутись до НСЗУ, надіславши паперовий або електронний лист на адресу info@nszu.gov.ua

Джерело: НСЗУ