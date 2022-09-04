Национальная служба здоровья разъясняет, что сейчас украинцы могут, как и прежде, могут сделать все необходимые плановые и ургентные операции бесплатно. За них заплатит Национальная служба здоровья Украины.

Программа медицинских гарантий покрывает не только сами хирургические вмешательства, но и все сопутствующие медицинские услуги.

Во-первых, бесплатная помощь предоставляется, если у вас есть направление от семейного или лечащего врача.

Сейчас смотрят

Пациенту в неотложном состоянии окажут помощь безвозмездно без направления.

Чтобы получить помощь бесплатно по Программе медицинских гарантий, следует обратиться в учреждение, имеющее договор с НСЗУ на пакеты Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях или Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня.

Узнать контакты ближайшего медицинского учреждения можно по номеру 16-77.

Если человек находится в неотложном состоянии и его в больницу доставила бригада экстренной медицинской помощи, то помощь ему тоже оказывается бесплатно.

Что входит в список услуг для проведения операций:

первичное освидетельствование, во время которого врач определяет маршрут пациента и что ему нужно сделать перед проведением операции.

все необходимые анализы и исследования. В частности, это лабораторные исследования, такие как общеклинический анализ крови и мочи, бактериологические, цитологические исследования; инструментальные исследования (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и другие). Медучреждения должны производить их круглосуточно и иметь все необходимое оборудование.

предоперационное обследование.

Оперативное вмешательство и анестезия (общий наркоз, эпидуральный наркоз, местная анестезия, обезболивание послеоперационном периоде) также оплачивается НСЗУ.

На всех этапах оказания помощи пациент должен быть обеспечен лекарствами из Нацперечня основных лекарственных средств бесплатно. Проверить наличие лекарства в конкретном заведении можно на сайте eliky.in.ua.

В случае необходимости интенсивная терапия также бесплатна.

Не нужно платить за послеоперационный уход и помощь, в которой нуждается пациент:

круглосуточный врачебный и медсестринский уход,

послеоперационный мониторинг и медикаментозная терапия,

консультации врачей разных специальностей, реабилитация в остром периоде, если к ней нет противопоказаний.

При проведении хирургических операций в стационаре питание также включено в перечень безвозмездных услуг.

Программа медицинских гарантий не покрывает повышенный сервис:

отдельная палата

улучшенное питание

предметы гигиены.

Если за все указанные услуги у пациента потребуют деньги, нужно подать жалобу в следующем порядке:

руководитель медучреждения, местный департамент здравоохранения.

Если это не помогает — обратиться в НСЗУ, отправив бумажное или электронное письмо по адресу info@nszu.gov.ua

Источник: НСЗУ