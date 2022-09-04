Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью одному из украинских информационных агентств рассказал о механизмах, которые сегодня прорабатываются в Украине в контексте подготовки к возможной радиационной угрозе.

— В условиях захвата ЗАЭС страной-террористом нет гарантии адекватного ее функционирования. Станция продолжает работать, специалисты с украинской стороны пытаются сделать все для безопасности. Но дать какие-либо гарантии или спрогнозировать что-то почти невозможно, — отметил Игорь Кузин.

Именно поэтому, по его словам, с первого дня полномасштабного вторжения были запущены в работу все мобильные формирования, мобильные группы, занимающиеся мониторингом окружающей среды – воды, воздуха, радиационного состояния.

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Такого рода информацию специалисты Минздрава собирают каждые три часа. Такую же работу проводят и Гидрометеослужба, и частично Минэкологии. Мы обмениваемся информацией.

Как отметил Игорь Кузин, по состоянию на сегодняшний день основные показатели в норме, любые превышения детально анализируются.

— Кроме мониторинга, в случае аварийной ситуации есть йодная профилактика. Это использование специального препарата йодид калия в специальной дозировке, для того, чтобы обезопасить поражение щитовидной железы, — сообщил медик.

Он подчеркнул, что калия йодид не следует использовать по всей территории Украины, а только в зоне потенциального поражения, если авария уже произошла и только после официального сообщения об этом.

— Если случается аварийная ситуация, есть специальная команда, которая производит расчеты зоны поражения, куда движется облако, какие территории будут поражены и соответственно принимается несколько решений, — объяснил Игорь Кузин.

В частности, речь идет о том, какая территория эвакуируется, население какой территории должно принимать йодид калия, на какой территории люди должны находиться в закрытых помещениях и где применяется отдельный радиационный мониторинг продуктов питания.

По словам Игоря Кузина, эти расчеты производятся для каждого населенного пункта по направлению движения облака. Поэтому очень важно в случае любой аварийной ситуации, касающейся именно радиационного или ядерного фактора, выполнять базовые рекомендации.

Для этого следует включить средства массовой информации (радио, телевидение, сайты местных администраций), и после этого выяснить, какие конкретные рекомендации будут для каждого населенного пункта.

— Но это не значит, что в случае аварийной ситуации, например, Ивано-Франковская область, Закарпатье или Донецкая область должны срочно всем раздавать и принимать калия йодид, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, сейчас вокруг каждой АЭС в пределах до 50 км есть расчетное количество людей, которые получат препарат.

В зависимости от решения местных властей, калия йодид выдается или заранее, или он находится в разветвленной сети – больницы, библиотеки, органы местного самоуправления, школе и прочее.

Перечень этих точек или пунктов выдачи объявляется, когда возникает потребность в калия йодиде.

По словам Игоря Кузина, таблетки уже поделены (то есть они не блистерной упаковке) и готовы к применению в случае необходимости. Пока калия йодида в Украине достаточно.