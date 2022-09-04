Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю одному з українських інформаційних агентств розповів про механізми, які сьогодні опрацьовуються в Україні в контексті підготовки до можливої радіаційної загрози.

– В умовах захоплення ЗАЕС країною-терористом немає гарантії адекватного її функціонування. Станція продовжує працювати, фахівці з українського боку намагаються зробити все для безпеки. Але дати будь-які гарантії або спрогнозувати щось майже неможливо, – відмітив Ігор Кузин.

Саме тому, за його словами, з першого дня повномасштабного вторгнення були запущені в роботу всі мобільні формування, мобільні групи, що займаються моніторингом навколишнього середовища – води, повітря, радіаційного стану.

Зараз дивляться

Такого роду інформацію фахівці МОЗ збирають кожні три години. Таку ж роботу проводять і Гідрометеослужба, і частково Мінекології.

Як зазначив Ігор Кузін, станом на сьогоднішній день основні показники в нормі, будь-які перевищення детально аналізуються.

– Крім моніторингу, у разі аварійної ситуації є йодна профілактика. Це використання спеціального препарату йодид калію в спеціальному дозуванні, для того, щоб убезпечити ураження щитовидної залози, – повідомив медик.

Він підкреслив, що калію йодид не слід використовувати по всій території України, а тільки в зоні потенційного ураження, якщо аварія вже сталася і тільки після офіційного повідомлення про це.

– Якщо трапляється аварійна ситуація, є спеціальна команда, яка проводить розрахунки зони ураження, куди рухається хмара, які території будуть вражені і відповідно ухвалюється кілька рішень, – пояснив Ігор Кузін.

Зокрема, мова йде про те, яка територія евакуюється, населення якої території має приймати йодид калію, на якій території люди повинні перебувати в закритих приміщеннях і де застосовується окремий радіаційний моніторинг продуктів харчування.

За словами Ігоря Кузіна, ці розрахунки проводяться для кожного населеного пункту за напрямком руху Хмари. Тому дуже важливо в разі будь-якої аварійної ситуації, що стосується саме радіаційного або ядерного фактора, виконувати базові рекомендації.

Для цього слід включити засоби масової інформації (радіо, телебачення, сайти місцевих адміністрацій), і після цього з’ясувати, які конкретні рекомендації будуть для кожного населеного пункту.

– Але це не означає, що в разі аварійної ситуації, наприклад, Івано-Франківська область, Закарпаття або Донецька область повинні терміново всім роздавати і приймати калію йодид, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, зараз навколо кожної АЕС в межах до 50 км є розрахункова кількість людей, які отримають препарат.

Залежно від рішення місцевої влади, калію йодид видається або заздалегідь, або він знаходиться в розгалуженій мережі – лікарні, бібліотеки, органи місцевого самоврядування, школі та інше.

Перелік цих точок або пунктів видачі оголошується, коли виникає потреба в калію йодиді.

За словами Ігоря Кузіна, таблетки вже поділені (тобто вони не блістерній упаковці) і готові до застосування в разі потреби. Поки калію йодиду в Україні достатньо.