Експерти Міністерства охорони здоров’я України підготували рекомендації про те, чим необхідно себе забезпечити, щоб пережити радіаційну аварію з мінімальною шкодою для здоров’я.

– Якщо у вашій місцевості сталася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні, – зазначають фахівці з радіології.

Що повинно бути в приміщенні

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Скотч, плівка, щільна тканина та інше. Радіоактивний пил буде осідати на всіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна і двері.Після цього не підходьте до них близько.

Не користуйтеся зовнішніми системами вентиляції або обігріву, зменшіть можливість потрапляння повітря з вулиці.

Засоби гігієни: мило, шампунь. Після того, як ви зайдете в приміщення, слід змити весь пил і бруд, тому кращим буде прийняти душ.

При відсутності такої можливості вимийте руки, обличчя, відкриті ділянки шкіри. Намагайтеся не терти шкіру, щоб не пошкодити її і запобігти потраплянню радіоактивних речовин до рани.

Пластикові герметичні пакети, змінний одяг і взуття. Після того, як ви змиєте з себе пил, слід переодягнутися в чистий одяг, а брудний акуратно зібрати в пластикові пакети (найкраще – герметичні) і покласти подалі від людей або домашніх тварин.

Їжа і вода. Слід заздалегідь подбати про запаси їжі й води. Найкраще буде зберігати такі запаси в герметичних контейнерах. Пляшкова вода вважається придатною для споживання.

Важливо, що кип’ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин. Однак водопровідну воду можна використовувати для миття, але не для споживання.

Лікарські засоби. Подбайте про запас ліків, які можуть знадобитися вам за станом здоров’я.

Йодид калію слід приймати тільки якщо ви отримали таку вказівку від органів влади або ДСНС. Приймати йодид калію для профілактики без потреби – неприпустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю.

Засоби зв’язку. Влада сповіщатиме про ситуацію і даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач, який може працювати від батарейок у разі аварії на електромережах.

Отримуйте інформацію тільки з офіційних джерел.

Також слід зібрати документи, адже вони можуть бути необхідні в разі евакуації.

Захистити себе від впливу радіації можна тільки при дотриманні трьох основних правил: перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацією і слідувати вказівкам органів влади.