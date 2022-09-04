Эксперты Министерства здравоохранения Украины подготовили рекомендации о том, чем необходимо себя обеспечить, чтобы пережить радиационную аварию с минимальным ущербом для здоровья.

— Если в вашей местности произошла радиационная авария, ее можно переждать в помещении, — отмечают специалисты по радиологии.

Что должно быть в помещении

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Скотч, пленка, плотная ткань и прочее. Радиоактивная пыль будет оседать на всех возможных поверхностях, поэтому следует уплотнить окна и двери.

После этого не подходите к ним близко. Не пользуйтесь внешними системами вентиляции или обогрева, уменьшите возможность попадания воздуха с улицы.

Средства гигиены: мыло, шампунь. После того, как вы зайдете в помещение, следует смыть всю пыль и грязь, поэтому лучшим будет принять душ.

При отсутствии такой возможности вымойте руки, лицо, открытые участки кожи. Старайтесь не тереть кожу, чтобы не повредить ее и предотвратить попадание радиоактивных веществ в рану.

Пластиковые герметичные пакеты, сменная одежда и обувь. После того, как вы смоете с себя пыль, следует переодеться в чистую одежду, а грязную аккуратно собрать в пластиковые пакеты (лучше всего – герметичные) и положить подальше от людей или домашних животных.

Еда и вода. Следует заранее позаботиться о запасах пищи и воды. Лучше всего будет хранить такие запасы в герметичных контейнерах. Бутылочная вода считается пригодной для потребления.

Важно, что кипячение не обеззараживает воду от радиоактивных веществ. Однако водопроводную воду можно использовать для мытья, но не для потребления.

Лекарственные средства. Позаботьтесь о запасе лекарства, которое может потребоваться вам по состоянию здоровья.

Йодид калия следует принимать только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калия для профилактики без надобности – недопустимо. Это может повредить вашему здоровью.

Средства связи. Власти будут извещать о ситуации и давать указания, которые нужно выполнять, поэтому позаботьтесь о наличии мобильного интернета, телевидения, приобретите радиоприемник, который может работать от батареек в случае аварии на электросетях.

Получайте информацию только из официальных источников.

Также следует собрать документы, ведь они могут быть необходимы в случае эвакуации.

Защитить себя от воздействия радиации можно только при соблюдении трех основных правил: находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти.