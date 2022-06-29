В Ужгороді досвідчені інструктори із Центру тактичної медицини Угорщини провели безкоштовні навчання для фахівців місцевої екстреної служби та бойових медиків. Програма – надзвичайно насичена і видовищна.

Іноземні інструктори, які мають досвід роботи в Афганістані та Іраку, використовують реальні сценарії, як на полі бою. Привезли з собою симулятори кровотечі та реалістичні манекени з різними ранами і травмами. Це тренує стресостійкість. І відточує до автоматизму вміння швидко і якісно надати військовим допомогу.

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– У рані я знайшов джерело кровотечі. Формую тампон із бинту. Кулаком, використовуючи вагу свого тіла, я чимдуж притискаю рану. І чекаю 5 хвилин, – розказує і показує керівник Центру тактичної медицини Угорщини Ласло Геґедуш .

Він пояснює, як зупинити кровотечу із великих артерій, коли не можна накласти джгут. Поранена пахова ділянка або ж шия.

– На полі бою діяти треба миттєво, щоб врятувати життя бійцю,- говорить кваліфікований інструктор.

Він з колегами має досвід роботи в Афганістані, Іраку та Лівії. Своїми вміннями ділиться із закарпатськими лікарями.

– Ми з колегами маємо величезний досвід роботи, – продовжує Гегедуш. – Приїхали до вас із гуманітарною місією, щоб допомогти країні-сусідці під час війни. Тактичній і бойовій медицині ми вчимо медиків, рятувальників, військових і тих, хто у зоні бойових дій.

Програма навчання насичена. Іноземні інструктори відтворюють поле бою: привезли з собою симулятори кровотечі та реалістичні манекени з різними ранами і травмами. Так вдається до автоматизму відточити вміння швидко і якісно надати меддопомогу.

Працювати у чистому середовищі набагато краще. Але ви перебуваєте біля пораненого під час атаки, і не маєте думати, чиста рана чи ні. Ви маєте оперативно надати першу домедичну допомогу. Одразу ж перевіряєте, чи поранений у свідомості.

Медична допомога під вогнем є дуже обмеженою. Завдання медика максимально швидко і безпечно евакуювати пораненого. На навчаннях – зо три десятки місцевих фахівців екстреної служби та бойових медиків. Після теоретичних занять – практичне відпрацювання. Так почуте найкраще засвоюється.

– У нас є звичайні манекени і немає якихось екстрамодних, що кровоточать, пускають кров, плюються, – говорить лікар Андрій Семедій. – Це однозначно, додає реалістичності і відчуття реальності у роботі з пацієнтом. Загартовує

Тактичний медик із позивним Череп своїми навичками ділитиметься із солдатами. Бо їм теж треба вміти допомогти пораненому собі і побратиму. Домедична допомога на полі бою рятує життя.

– Я завжди своїм санітарам-стрільцям, санітарам-інструкторам у батальйоні кажу: імпровізуйте. Включайте мозок. Але коли вже є знання, як тут нам угорець надає, дістанем знання тут, дістанем знання там, ми вже можем ліпити якісь пазли, – розповідає тактичний медик Череп.

Навички надання медичної допомоги на фронті не менш важливі, ніж уміння тримати зброю, впевнені військові. А тому дії мають бути відпрацьовані до автоматизму. Щоб у стані сильного стресу не розгубитися і не втратити шанс на порятунок.