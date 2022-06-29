В Ужгороде опытные инструкторы Центра тактической медицины Венгрии провели бесплатные учения для специалистов местной экстренной службы и боевых медиков. Программа – чрезвычайно насыщенная и зрелищная.

Иностранные инструкторы, имеющие опыт работы в Афганистане и Ираке, используют реальные сценарии, как на поле боя. Привезли с собой симуляторы кровотечения и реалистичные манекены с разными ранами и травмами. Это тренирует стрессоустойчивость. И оттачивает до автоматизма умение быстро и качественно оказать военным помощь.

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– В ране я нашел источник кровотечения. Формирую тампон из бинта. Кулаком, используя вес своего тела, я изо всех сил прижимаю рану. И жду 5 минут, – рассказывает и показывает руководитель Центра тактической медицины Венгрии Ласло Гегедуш.

Он объясняет, как остановить кровотечение из больших артерий, когда нельзя наложить жгут.

– На поле боя действовать надо мгновенно, чтобы спасти жизнь бойцу, – говорит квалифицированный инструктор.

У него с коллегами есть опыт работы в Афганистане, Ираке и Ливии. Своими умениями делится с закарпатскими врачами.

– Мы с коллегами имеем огромный опыт работы, – продолжает Гегедуш. – Приехали к вам с гуманитарной миссией, чтобы помочь стране-соседке во время войны. Тактической и боевой медицине мы учим медиков, спасателей, военных и тех, кто находится в зоне боевых действий.

Медицинская помощь под огнем очень ограничена. Задание медика — максимально быстро и безопасно эвакуировать раненого. На учениях — три десятка местных специалистов экстренной службы и боевых медиков. После теоретических занятий – практическая отработка. Так услышанное лучше всего усваивается.

— У нас есть обычные манекены и нет каких-то кровоточащих экстрамодных, пускающих кровь, плюющихся, — говорит врач Андрей Семедий. — Это однозначно придает реалистичности и ощущения реальности в работе с пациентом. Закаляет.

Тактический медик с позывным Череп своими навыками будет делиться с солдатами. Потому что им тоже нужно уметь помочь себе и побратиму. Доврачебная помощь на поле боя спасает жизнь.

— Я всегда своим санитарам-стрелкам, санитарам-инструкторам в батальоне говорю: импровизируйте. Включайте мозг. Но когда уже есть знания, как здесь нам предоставляют, мы можем лепить какие-то пазлы, – рассказывает тактический медик Череп.

Навыки оказания медицинской помощи на фронте не менее важны, чем умение держать оружие, уверены военные. Поэтому действия должны быть отработаны до автоматизма, чтобы в состоянии сильного стресса не растеряться и не упустить шанс на спасение.