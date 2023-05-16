Австралійські вчені довели, що сиропи від кашлю не дуже ефективні під час лікування дитячого кашлю. До 85 відсотків ефективності цих ліків приписують “ефекту плацебо”.

Водночас дедалі більша кількість отруєнь сиропами змусила багато країн, включно з Австралією, запровадили обмеження на ліки від кашлю. Їх не рекомендують давати дітям віком до шести років.

Дослідження, опубліковане в “Медичному журналі Австралії”, засвідчує, що обмеження на використання ліків від кашлю та застуди у дітей сприяє значному і стійкому зниження отруєнь.

Маленькі діти зазвичай застуджуються не менше шести разів на рік. Отож батьки запасаються приємними на смак сиропами від кашлю заздалегідь.

Роуз Кернс, викладачка фармації Сіднейського університету, і Ніал Віт, ад’юнкт-професор Сіднейської фармацевтичної школи, вважають, що батьки мусять знати, що ж вони даватимуть своїм дітям, щоб ті одужали.

Що входить до складу ліків від кашлю?

Вони можуть містити засоби, що пригнічують кашльовий рефлекс, відхаркувальні засоби та муколітики (обидва засоби сприяють відходженню мокротиння).

Проте деякі сиропи містять протизастійні засоби (для полегшення закладеності носа) і седативні антигістамінні препарати для полегшення чхання, зупинки нежитю та поліпшення сну.

Найнебезпечнішими є ліки із седативною дією, такі як седативні антигістамінні препарати або засоби від кашлю на основі опіоїдів.

Тоді як седація може бути бажаним ефектом для батьків неспокійної дитини, для маленьких дітей є ризик серйозної шкоди або навіть смерті від таких препаратів.

Хоча сиропи від кашлю, що не містять седативних засобів, ймовірно, безпечніші, досліджень ефективності цих продуктів для дітей дуже мало. Повідомлялося лише про небажані явища, включно зі збудженням і психозом, особливо від надмірного вживання.

Тож австралійський регулятор з наркотиків не рекомендує використовувати сиропи від кашлю дітям віком до шести років. І на етикетках цих продуктів вже немає вказівок щодо дозування для маленьких дітей.

Попри це в австралійські токсикологічні центри, як і раніше, щорічно надходять сотні дзвінків з приводу цих продуктів для дітей молодшого віку.

Сиропи від кашлю можна давати дітям віком від 6 до 11 років, проте теж слід дотримуватися обережності, радитися з лікарем.

Деякі трав’яні продукти доступні і без обмежень продаються для дітей, наприклад екстракт листя плюща. На жаль, немає переконливих доказів того, що ці ліки ефективні. Але ризик отруєння ними низький.

Джерело: ScienceAlert