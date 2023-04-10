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Тільки за три місяці 2023 року: в Україні провели понад сотню пересадок органів

10 Квітня 2023, 09:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Тільки за три місяці 2023 року: в Україні провели понад сотню пересадок органів
Джерело: Depositphotos

В Україні за перші три місяці 2023 року провели вже 124 трансплантації органів. Медики пересаджували нирки, серце, печінку та легені.

Про це повідомили співробітники Українського центру трансплантат-координації.

– Кількість пересадок від померлого донора становить 60%. У першому кварталі також виконано 75 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин, з них 12 – від нерідного донора, – йдеться в повідомленні.

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Найбільше трансплантацій виконано у:

  • Львівському територіальному медичному об’єднанні — 36;
  • Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова — 19;
  • Інституті серця МОЗ — 15.

Загалом в Україні працює 19 центрів трансплантації.

Джерело: УЦТК

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статистика трансплантація органів
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