В Україні за перші три місяці 2023 року провели вже 124 трансплантації органів. Медики пересаджували нирки, серце, печінку та легені.

Про це повідомили співробітники Українського центру трансплантат-координації.

– Кількість пересадок від померлого донора становить 60%. У першому кварталі також виконано 75 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин, з них 12 – від нерідного донора, – йдеться в повідомленні.

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Найбільше трансплантацій виконано у:

Львівському територіальному медичному об’єднанні — 36;

Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова — 19;

Інституті серця МОЗ — 15.

Загалом в Україні працює 19 центрів трансплантації.

Джерело: УЦТК