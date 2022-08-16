На пляжі бази відпочинку Рута, розташованої в курортній Затоці, розірвалася протикорабельна міна, яку прибило до берега. В цей час тут, незважаючи на всі заборони і застереження, відпочивали десятки людей. Кадри вибуху зафіксувала камера зовнішнього спостереження.

– Було встановлено, що кілька людей, які працювали на будівництві, проігнорували попереджувальні таблички на пляжі і пішли купатися в морі, – розповіла журналістам Фактів ICTV прессекретар ГУ НС в Одеській області Любов Гордієвська.

За її словами, в результаті вибуху загинули троє чоловіків віком 25, 32 і 53 роки родом з Чернігівської, Запорізької та Житомирської областей. Тіла двох старших загиблих знайшли ще вчора, а молодшого сьогодні, 16 серпня, за допомогою квадрокоптера.

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Ще двох постраждалих, 43-річного чоловіка з Чернігівщини та 44-річну жінку з Київщини, госпіталізували у важкому стані.

За словами хірурга Павла Паламарчука, обидва пацієнти – із закритими мінно-вибуховими травмами. Жінка була госпіталізована в хірургічне відділення, чоловік – в реанімацію.

– У обох пацієнтів встановлено розрив органів дихання. Їх по черзі взяли в операційну. Під час операції був встановлений розрив тонкої кишки і множинні забої, – розповів медик.

Зараз постраждалі перебувають в реанімації. Попереду в них два місяці реабілітації.

На Одещині кажуть, що з початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України на морі, від вибухів ворожих протикорабельних мін загинули вже семеро людей.

Військові вкотре закликають людей не нехтувати правилами безпеки та не відвідувати пляжі.