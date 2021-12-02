В Україні з 19 грудня люди, які отримають тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу, зможуть придбати на ці гроші книгу.

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко у соціальних мережах. Ця сфера також отримає підтримку.

Свириденко стверджує, що урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатися 1 тис. грн за участь у кампанії вакцинації.

– Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інститутів, проаналізували втрати від карантину у книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1 тис. грн на придбання книг можна буде з початку програми єПідтримка, – зазначила вона.

Крім того, витратити гроші можна на купівлю абонементу у спорт-зал, фітнес-центр, квитка на концерт, у кіно, театр, музей, виставку, або ж квитка на залізничні або авіаперевезення у межах країни.

Загалом в уряді вважають, що ця програма націлена на підтримку малого та середнього бізнесу. А також це мотивація для людей до вакцинування від Covid-19.

Гроші за вакцинацію можна буде отримати за допомогою застосунку Дія. Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом чотирьох місяців після дня надходження коштів. У разі невикористання гроші повернуться державі.

Джерело: Юлія Свириденко