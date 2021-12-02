В Украине с 19 декабря люди, которые получат тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса, смогут купить на эти деньги книгу.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в социальных сетях. Эта сфера также получит поддержку.

Свириденко утверждает, что правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1 тыс. грн за участие в кампании вакцинации.

— Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институтов, проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1 тыс. грн на приобретение книг можно будет с начала программы еПоддержка, — отметила она.

Кроме того, потратить деньги можно на покупку абонемента в спорт-зал, фитнес-центр, билета на концерт, в кино, театр, музей, выставку, или же билета на железнодорожные, или авиаперевозки в пределах страны.

В целом в правительстве считают, что эта программа нацелена на поддержку малого и среднего бизнеса. А также это мотивация для людей к вакцинации от Covid-19.

Деньги за вакцинацию можно будет получить с помощью приложения Дія. Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение четырех месяцев после дня поступления средств. В случае неиспользования деньги вернутся государству.

Источник: Юлия Свириденко