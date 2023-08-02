У реанімаційному відділенні Білоцерківської лікарні помер 1,5-річний малюк, попри всі зусилля медиків. Дитина надто багато ковтнула хімічної рідини і пошкодила внутрішні органи.
Історія проста і трагічна, Її повідомив у своєму Telеgram-каналі начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Хлопчик бавився у дворі, доки мама займалася господарськими справами. Про ту пляшечку з хімічним розчинником усі в сім’ї вже забули, як і те, що вона залишилась у якомусь доступному дитині місці.
Яскрава етикетка нагадала малюку солодкі напої, він відпив з пляшечки…
Подібні сценарії, на жаль, повторюються раз у раз. І навіть застороги, які час від часу публікують лікарі не допомагають.
Отож, що робити, якщо дитина випила побутову хімію.
- Викликайте швидку або везіть дитину до лікарні самі (тут швидкість має значення).
- Дайте дитині випити велику кількість води, можна молока і сорбенти (якщо є).
- Не варто намагатися викликати блювоту! Це не харчове отруєння. Якщо викликати блювоту, речовина, яка спричинила опік, повторно травмує стравохід, а це погіршить ситуацію.
- Прямуючи до лікаря, захопіть пляшечку, з якої випила дитина, або сфотографуйте її етикетку на телефон. Це дозволить фахівцю найкраще обрати засіб для промивання та нейтралізації дії хімічної речовини.
Джерело: Андрій Нєбитов, ЛОКЛ Охматдит