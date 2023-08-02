У реанімаційному відділенні Білоцерківської лікарні помер 1,5-річний малюк, попри всі зусилля медиків. Дитина надто багато ковтнула хімічної рідини і пошкодила внутрішні органи.

Історія проста і трагічна, Її повідомив у своєму Telеgram-каналі начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Хлопчик бавився у дворі, доки мама займалася господарськими справами. Про ту пляшечку з хімічним розчинником усі в сім’ї вже забули, як і те, що вона залишилась у якомусь доступному дитині місці.

Яскрава етикетка нагадала малюку солодкі напої, він відпив з пляшечки…

Подібні сценарії, на жаль, повторюються раз у раз. І навіть застороги, які час від часу публікують лікарі не допомагають.

Отож, що робити, якщо дитина випила побутову хімію.

Викликайте швидку або везіть дитину до лікарні самі (тут швидкість має значення). Дайте дитині випити велику кількість води, можна молока і сорбенти (якщо є). Не варто намагатися викликати блювоту! Це не харчове отруєння. Якщо викликати блювоту, речовина, яка спричинила опік, повторно травмує стравохід, а це погіршить ситуацію. Прямуючи до лікаря, захопіть пляшечку, з якої випила дитина, або сфотографуйте її етикетку на телефон. Це дозволить фахівцю найкраще обрати засіб для промивання та нейтралізації дії хімічної речовини.

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Джерело: Андрій Нєбитов, ЛОКЛ Охматдит