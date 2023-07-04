Медсестру Пенелопу Вільямс звільнив британський регулюючий орган у галузі сестринської справи та акушерства після того, як пацієнт, з яким у неї були таємні стосунки, помер, перебуваючи разом із нею в машині.

Смерть чоловіка була вказана як серцева недостатність і хронічне захворювання нирок. Його знайшов у машині напіводягненим колега Вільямс, якому вона дзвонила і ридаючи просила про допомогу.

Спочатку Вільямс повідомила поліції, що вона пішла на місце події, щоб зустрітися з пацієнтом після того, як він повідомив їй у Facebook, що йому зле.

У пізнішій заяві в поліцію вона визнала, що вони були в сексуальних стосунках і того вечора домовилися про зустріч на автостоянці.

На місцевому дисциплінарному слуханні Ради з сестринської справи та акушерства (NMC) Вільямс зізналася, що не викликала швидку допомогу навіть після того, як колега настійно радив їй зробити це. Вона боялася наслідків ситуації, що склалася.

– Дії місіс Вільямс були значним відхиленням від стандартів, очікуваних від дипломованої медсестри, і принципово несумісні з тим, щоб вона залишалася в реєстрі, – йдеться в рішенні Ради.

Повідомляється, що медсестру було звільнено з негайним ефектом за те, що вона завдала шкоди репутації професії.