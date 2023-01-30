Окупаційна влада Маріуполя вимагає від місцевих жителів, щоб вони оформляли російські паспорти перед тим, як отримати медичну страховку і відповідно лікування. Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, паспортний примус набирає обертів. Тепер людям відмовляють у лікуванні та/або обстеженні навіть на наявному обладнанні, якщо у них немає державної медстраховки.

– Для отримання страховки потрібно мати російський паспорт. Навіть до такого цинізму дійшло – паспорт або смерть в прямому сенсі, – пише Андрющенко.

Зараз дивляться За його словами, медична система в Маріуполі стрімко колапсує. Не поліпшується ситуація з інсулінозалежними – на все місто єдиний лікар-ендокринолог, який веде прийом лише до 13 години. ЛОР-відділення – теж одне на місто в лікарні інтенсивної терапії в стаціонарі з обмеженою кількістю місць, зазначає помічник міського голови. – Онкозахворювання – пряма дорога в один кінець. При цьому знову розгорнуті військові госпіталі на базі працюючих стаціонарів, – пише Андрющенко. І констатує: наслідки цього – вичерпання запасів плазми і крові, нестача ліжко-місць, зростання смертності серед цивільного населення… Джерело: Петро Андрющенко Фото: Петро Андрющенко

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