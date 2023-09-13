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У МОЗ розповіли, коли в Україні очікувати зростання захворюваності на ГРВІ і Covid-19

13 Вересня 2023, 16:30
Марина Мелехова редактор
вакцина
Джерело: Unsplash

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, щороку Україна реєструє понад 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% із них – це грип та ГРВІ.

– Зростання ми очікуємо з початку жовтня, – повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

За його словами, до цієї статистики додаватимуть також Covid-19. Вакцина проти грипу залишається рекомендованою і буде доступна на комерційному ринку  з середини жовтня.

– Але вона не захищає від Covid-19 і навпаки, – зазначив Кузін.

Він також розказав, що в Україну надійде як гуманітарна допомога 60 тис. доз вакцини проти грипу, які розподілять між областями для медичних працівників і вагітних.

Зараз дивляться

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), нинішній сезон мало чим відрізнятиметься від попередніх, прогнозується лише циркулювання нових вірусів грипу.

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Джерело
МОЗ
Теги
Вакцини епідемія МОЗ України
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