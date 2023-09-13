Він також розказав, що в Україну надійде як гуманітарна допомога 60 тис. доз вакцини проти грипу, які розподілять між областями для медичних працівників і вагітних.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), нинішній сезон мало чим відрізнятиметься від попередніх, прогнозується лише циркулювання нових вірусів грипу.