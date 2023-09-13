Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, щороку Україна реєструє понад 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% із них – це грип та ГРВІ.
– Зростання ми очікуємо з початку жовтня, – повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.
За його словами, до цієї статистики додаватимуть також Covid-19. Вакцина проти грипу залишається рекомендованою і буде доступна на комерційному ринку з середини жовтня.
– Але вона не захищає від Covid-19 і навпаки, – зазначив Кузін.
Він також розказав, що в Україну надійде як гуманітарна допомога 60 тис. доз вакцини проти грипу, які розподілять між областями для медичних працівників і вагітних.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), нинішній сезон мало чим відрізнятиметься від попередніх, прогнозується лише циркулювання нових вірусів грипу.