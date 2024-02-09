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У НСЗУ розповіли, які стоматологічні послуги в Україні можна отримати безкоштовно

9 Лютого 2024, 14:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
стоматолог
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 9 лютого, у Всесвітній день стоматолога експерти Національної служби здоров’я України (НСЗУ) нагадали, яку безоплатну стоматологічну допомогу можуть отримати українці.

– У 2024 році Програма медичних гарантій покриває невідкладну стоматологічну допомогу всім пацієнтам, а для дітей до 18 років – ще й планову, – ідеться в повідомленні.

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Безкоштовні стоматологічні послуги

Як зазначається, НСЗУ перераховує кошти лікарням, які уклали договір за пакетом Стоматологічна допомога дорослим і дітям, за такі стоматологічні послуги:

Зараз дивляться
  • ургентна (невідкладна, для усунення гострого болю та лікування станів, що загрожують життю) допомога дітям і дорослим;
  • планова допомога дітям, крім ортодонтичних процедур і протезування;
  • інструментальні дослідження: внутрішньоротова і позаротова рентгенографія;
  • знеболювання;
  • хірургічні втручання, коли в них виникає потреба під час невідкладної стоматологічної допомозі дорослим і дітям;
  • обов’язкові профілактичні огляди школярів і дітей, молодших 6 років.

Направлення не потрібне

Вищевказані медпослуги можна отримати безоплатно тільки в тих установах, які уклали договір з НСЗУ за пакетом стоматологічної допомоги.

У службі також нагадали, що для звернення до стоматолога направлення не потрібне.

Джерело: НСЗУ

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