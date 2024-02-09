Сегодня, 9 февраля, во Всемирный день стоматолога эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) напомнили, какую бесплатную стоматологическую помощь могут получить украинцы.
– В 2024 году Программа медицинских гарантий покрывает неотложную стоматологическую помощь всем пациентам, а для детей до 18 лет – еще и плановую, — говорится в сообщении.
Бесплатные стоматологические услуги
Как отмечается, НСЗУ перечисляет средства больницам, заключившим договор по пакету Стоматологическая помощь взрослым и детям, за следующие стоматологические услуги:
- ургентная (неотложная, для устранения острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни) помощь детям и взрослым;
- плановая помощь детям, кроме ортодонтических процедур и протезирования;
- инструментальные исследования: внутриротовая и внеротовая рентгенография;
- обезболивание;
- хирургические вмешательства, когда в них возникает необходимость при неотложной стоматологической помощи взрослым и детям;
- обязательные профилактические осмотры школьников и детей младше 6 лет.
Направление не требуется
Вышеуказанные медуслуги можно получить бесплатно только в тех учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ по пакету стоматологической помощи.
В службе также напомнили, что для обращения к стоматологу направление не требуется.
Источник: НСЗУ