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В НСЗУ рассказали, какие стоматологические услуги в Украине можно получить бесплатно

9 февраля 2024, 14:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
стоматолог
Источник: Depositphotos

Сегодня, 9 февраля, во Всемирный день стоматолога эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) напомнили, какую бесплатную стоматологическую помощь могут получить украинцы.

–  В 2024 году Программа медицинских гарантий покрывает неотложную стоматологическую помощь всем пациентам, а для детей до 18 лет – еще и плановую, — говорится в сообщении

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Бесплатные стоматологические услуги

Как отмечается, НСЗУ перечисляет средства больницам, заключившим договор по пакету Стоматологическая помощь взрослым и детям, за следующие стоматологические услуги:

  • ургентная (неотложная, для устранения острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни) помощь детям и взрослым;
  • плановая помощь детям, кроме ортодонтических процедур и протезирования;
  • инструментальные исследования: внутриротовая и внеротовая рентгенография;
  • обезболивание;
  • хирургические вмешательства, когда в них возникает необходимость при неотложной стоматологической помощи взрослым и детям;
  • обязательные профилактические осмотры школьников и детей младше 6 лет.

Направление не требуется

Вышеуказанные медуслуги можно получить бесплатно только в тех учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ по пакету стоматологической помощи.

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В службе также напомнили, что для обращения к стоматологу направление не требуется.

Источник: НСЗУ

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