У Польщі людям, які захворіли на Covid-19 на роботі, пропонують виплачувати гроші

У Польщі пропонують виплачувати кошти тим людям, які інфікувалися коронавірусом під час перебування на робочому місці.

Таку ініціативу подали до польського Сейму.

Йдеться про право зараженого працівника вимагати компенсацію від колеги, який вчасно не здав тест та не виявив вірус. Він може подати таке звернення до роботодавця.

Ці правила стосуються як вакцинованих, так і нещеплених громадян.

Водночас, згідно з новим законопроектом, роботодавець не зможе вимагати від працівника довідку про щеплення.

У новому проекті також вказано, що працівник може проходити безкоштовно тест на коронавірус раз на тиждень.

У світі продовжує поширюватися Covid-19, попри карантинні заходи та вакцинацію від коронавірусу. Спалахи провокують нові мутації, які час від часу з’являються. Через це важливо й надалі дотримуватися протиепідемічних рекомендацій, а також вчасно зробити щеплення.

Джерело: in Рoland