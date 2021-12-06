У Рівненській центральній міській лікарні помер реципієнт, якому здійснили трансплантацію серця. 49-річний чоловік до пересадки був у дуже важкому стані й переніс кілька операцій.

Житель Вінницької області після операції прожив добу, а в неділю, 5 грудня, помер. Трансплантацію йому здійснили у ніч з 3 на 4 грудня. Її провели рівненські лікарі разом з фахівцями з Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.Шалімова, які спеціально прибули у Рівне.

Донором став 35-річний чоловік з Рівненської області, якого госпіталізували 2 грудня з тяжкими травмами голови. Медики діагностували у нього смерть мозку, тому родичі дали згоду взяти у чоловіка для пересадки серце, печінку та нирки.

Загалом пересадка серця тривала понад 15 годин. За словами головного лікаря Рівненської міськлікарні Євгена Кучерука, чоловік до операції перебував у дуже важкому стані, переніс дві операції та мав вагу понад 100 кг.

Водночас інші органи повезли до Києва, адже пацієнтам, які потребували пересадки у Рівненській області, вони не підійшли. Трансплантації печінки та нирок провели в Охматдиті та в інституті імені Шалімова.

До цього випадку усі трансплантації серця в Рівненській міській лікарні були успішні. Першу таку операцію здійснили у грудні 2020 року. Тоді новий орган отримав мешканець з міста Сарни.

Фото: Олександр Третяк