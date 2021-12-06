В Ровенской центральной городской больнице скончался реципиент, которому осуществили трансплантацию сердца. 49-летний мужчина до пересадки был в очень тяжелом состоянии и перенес несколько операций.

Житель Винницкой области после операции прожил сутки, а в воскресенье, 5 декабря, умер. Трансплантацию ему осуществили в ночь с 3 на 4 декабря. Ее провели ровенские врачи вместе со специалистами из Национального института хирургии и трансплантологии имени А.Шалимова, которые специально прибыли в Ровно.

Донором стал 35-летний мужчина из Ровенской области, которого госпитализировали 2 декабря с тяжелыми травмами головы. Медики диагностировали у него смерть мозга, поэтому родственники дали согласие взять у мужчины для пересадки сердце, печень и почки.

Всего пересадка сердца длилась более 15 часов. По словам главного врача Ровенской городской больницы Евгения Кучерука, мужчина до операции находился в очень тяжелом состоянии, перенес две операции и имел вес более 100 кг.

В то же время другие органы повезли в Киев, потому что пациентам, которые нуждались в пересадке в Ровенской области, они не подошли. Трансплантации печени и почек провели в Охматдете и в институте имени Шалимова.

До этого случая все трансплантации сердца в Ровенской городской больнице были успешны. Первую такую операцию осуществили в декабре 2020 года. Тогда новый орган получил житель из города Сарны.

Фото: Александр Третьяк