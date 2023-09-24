Хірурги Медичного університету Меріленда пересадили серце свині вмираючій людині, намагаючись продовжити їй життя. Це другий пацієнт, який коли-небудь зазнав такого експерименту. Як повідомили медики, через два дні чоловік почав жартувати і міг сидіти в кріслі.

За словами лікарів, 58-річному ветерану ВМФ Лоуренсу Фосетту загрожувала майже неминуча смерть від серцевої недостатності, але інші проблеми зі здоров’ям означали неприйнятність традиційної трансплантації серця.

Хоча наступні кілька тижнів будуть вирішальними, лікарі в захваті від ранньої реакції Фосетта на орган свині.

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Та сама команда з Меріленда торік провела першу у світі трансплантацію генетично модифікованого серця свині іншому вмираючому чоловікові, Девіду Беннетту, який прожив лише два місяці.

Спроби трансплантації органів від тварин до людини зазнавали невдачі протягом десятиліть, оскільки імунна система людей негайно знищувала чужорідну тканину.

Серце свині, надане компанією Revivicor зі штату Вірджинія, має 10 генетичних модифікацій: у ньому видалено деякі гени свині і додано деякі людські, щоб зробити його більш прийнятним для імунної системи людини.

Щоб здійснити цю нову спробу на живому пацієнті поза суворими випробуваннями, дослідникам із Меріленда потрібен був спеціальний дозвіл від Управління з контролю за продуктами і ліками в рамках процедури для певних екстрених випадків, за відсутності інших варіантів.

Фосетт, який вийшов на пенсію з посади лаборанта в Національному інституті охорони здоров’я, був змушений погодитися з тим, що він розуміє ризики цієї процедури.