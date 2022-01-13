У світі існує великий дефіцит донорських органів, а лист очікування дуже довгий, через що деякі пацієнти не доживають до операції. Тому американські лікарі використали серце генномодифікованої свині.

Про це розповів український лікар-хірург Борис Тодуров у соціальних мережах. За його словами, раніше такі операції не робили, тому що реакція відторгнення настільки сильна, що її неможливо було уникнути за допомогою препаратів.

– Сьогоднішні технології, генна інженерія дозволяють впровадити ген людини в ембріон свині та виростити свиняче серце або інші органи так, щоб вони не відторгалися організмом реципієнта. Це стало можливим тільки в останні роки, – зазначив Тодуров.

Спеціаліст розповів, що раніше лікарі вже намагалися пересадити серце шимпанзе людині, але спроба виявилася невдалою.

Він нагадав, що декілька місяців тому успішно пройшла перша трансплантація свинячої нирки людині, і ось зараз пересаджено перше серце.

– Безсумнівно, це новий прорив і нова технологія, яка отримає свій розвиток. Наскільки швидко це прийде в Україну? Як правило, такі серйозні новинки приходять в Україну через 5-7 років після того, як вони з’явилися вперше на Заході, зокрема в Америці або Європі, – додав хірург.

Тодуров наголосив, що в Україні необхідно готувати кваліфіковані кадри та технічне оснащення для впровадження цієї технології.

Нещодавно стало відомо, що 57-річному Девіду Беннетту лікарі з Медичного центру Університету Меріленда трансплантували серце генетично модифікованої свині. Операція тривала сім годин.

Джерело: Борис Тодуров