Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

У тілі було три кулі: як почувається важкопоранена дівчина після стрільби у Дніпрі

28 Січня 2022, 11:54
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
операція
Джерело: Depositphotos

У Дніпрі 27 січня на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Нацгвардії із автомата розстріляв інших військових. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова Сергій Риженко розповів, як почувається одна з постраждалих.

– Дівчина, на ім’я Жанна, їй 22 роки, вона старший солдат Нацгвардії. Її майбутнє поки туманне. Народилася в Харківській області, в селі, займалася спортом. Мала загострене почуття чесності та справедливості. Мріяла стати офіцером Нацгвардії, – розповів лікар.

За його словами, того дня прямо з калюжі крові, інших поранених солдат і її, лікарі швидкої допомоги, борючись з больовим шоком, зуміли доставити у лікарню.

Їй провели швидке обстеження, після якого медики вирішили робити операцію. У тілі Жанни було три кулі, але найважчі потрапили у живіт. Вони розбили їй тонкий та товстий кишечник. А на виході куля потрапила у поперековий відділ хребта.

– Професор Олександр Кутовий і завідувач відділення Віталій Пелех пішли на чотиригодинну складну операцію. Вони видалили більше метра розбитого товстого і тонкого кишечника, – каже Риженко.

Лікар стверджує, що дівчині вже перелили понад чотири літри крові. Вони стабілізували її стан та відновили гемоглобін.

Після кишечника її чекають наступні життєво важливі операції на хребті. Зараз анестезіологи взяли Жанну на ревізію черевної порожнини і виведення кишечника назовні.

Водночас інші постраждалі зараз у задовільному стані. Лікарі роблять усе, щоб зберегти їхні життя.

Читайте також:
У тілі було три кулі: як почувається важкопоранена дівчина після стрільби у ДніпріЄ гостра потреба крові: що відомо про стан військових, поранених у Дніпрі

Джерело: Сергій Риженко 

Теги
Медики , Операція , Стрілянина у Дніпрі
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь