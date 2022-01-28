У Дніпрі 27 січня на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Нацгвардії із автомата розстріляв інших військових. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова Сергій Риженко розповів, як почувається одна з постраждалих.

– Дівчина, на ім’я Жанна, їй 22 роки, вона старший солдат Нацгвардії. Її майбутнє поки туманне. Народилася в Харківській області, в селі, займалася спортом. Мала загострене почуття чесності та справедливості. Мріяла стати офіцером Нацгвардії, – розповів лікар.

За його словами, того дня прямо з калюжі крові, інших поранених солдат і її, лікарі швидкої допомоги, борючись з больовим шоком, зуміли доставити у лікарню.

Їй провели швидке обстеження, після якого медики вирішили робити операцію. У тілі Жанни було три кулі, але найважчі потрапили у живіт. Вони розбили їй тонкий та товстий кишечник. А на виході куля потрапила у поперековий відділ хребта.

– Професор Олександр Кутовий і завідувач відділення Віталій Пелех пішли на чотиригодинну складну операцію. Вони видалили більше метра розбитого товстого і тонкого кишечника, – каже Риженко.

Лікар стверджує, що дівчині вже перелили понад чотири літри крові. Вони стабілізували її стан та відновили гемоглобін.

Після кишечника її чекають наступні життєво важливі операції на хребті. Зараз анестезіологи взяли Жанну на ревізію черевної порожнини і виведення кишечника назовні.

Водночас інші постраждалі зараз у задовільному стані. Лікарі роблять усе, щоб зберегти їхні життя.

Джерело: Сергій Риженко