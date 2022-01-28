В Днепре 27 января на территории Южного машиностроительного завода военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял других военных. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, как чувствует себя одна из пострадавших.

— Девушка, по имени Жанна, ей 22 года, она старший солдат Нацгвардии. Ее будущее пока туманно. Родилась в Харьковской области, в селе, занималась спортом. Имела обостренное чувство честности и справедливости. Мечтала стать офицером Нацгвардии, — рассказал врач.

По его словам, в тот день прямо из лужи крови, других раненых солдат и ее, врачи скорой помощи, борясь с болевым шоком, сумели доставить в больницу.

Ей провели быстрое обследование, после которого медики решили делать операцию. В теле Жанны было три пули, но самые тяжелые попали в живот. Они разбили ей тонкий и толстый кишечник. А на выходе пуля попала в поясничный отдел позвоночника.

— Профессор Александр Кутовой и заведующий отделением Виталий Пелех пошли на четырехчасовую сложную операцию. Они удалили более метра разбитого толстого и тонкого кишечника, — говорит Рыженко.

Врач утверждает, что девушке уже перелили более четырех литров крови. Они стабилизировали ее состояние и восстановили гемоглобин.

После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике. Сейчас анестезиологи взяли Жанну на ревизию брюшной полости и выведение кишечника наружу.

В то же время другие пострадавшие сейчас в удовлетворительном состоянии. Врачи делают все, чтобы сохранить их жизни.

Источник: Сергей Рыженко