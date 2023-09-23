У Вінниці вперше за останні 15 років зафіксовано випадок смерті від сказу. Про це повідомив в.о заступника генерального директора Вінницького обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, Олександр Загоруйко.

Постраждалий був госпіталізований до Могилів-Подільської лікарні з діагнозом – Сказ.

Незважаючи на надану медичну допомогу, стан пацієнта погіршувався, і через кілька днів він помер.

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Причиною зараження сказом став укус домашньої кішки.

Сказ є серйозним і смертельним захворюванням. Передається він від тварини до людини. Інкубаційний період може тривати від кількох днів до кількох місяців.

Вакцинація є найефективнішим засобом запобігання цій хворобі. Важливо вживати всі необхідні заходи безпеки при контакті з тваринами, особливо невідомого походження, для уникнення можливого зараження.