В Виннице впервые за последние 15 лет зафиксирован случай смерти от бешенства. Об этом сообщил и.о. заместителя генерального директора Винницкого областного Центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, Александр Загоруйко.

Пострадавший был госпитализирован в Могилев-Подольскую больницу с диагнозом — Бешенство.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, состояние пациента ухудшалось, и через несколько дней он умер.

Сейчас смотрят

Причиной заражения бешенством стал укус домашней кошки.

Бешенство является серьезным и смертельным заболеванием. Передается оно от животного к человеку. Инкубационный период может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев.

Вакцинация является самым эффективным средством предотвращения этой болезни. Важно принимать все необходимые меры безопасности при контакте с животными, особенно неизвестного происхождения, во избежание возможного заражения.