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Україна отримала від Угорщини близько 41 тис. вакцин Pfizer проти Covid-19

6 Вересня 2022, 18:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцини

Закарпаття сьогодні отримало близько 41 тис. доз вакцини Pfizer проти Covid-19 за програмою підтримки України урядом Угорщини. Загальна вартість вакцин понад €800 тис., повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Частину вакцини передано в Обласну інфекційну лікарню Закарпаття, а частина доз буде спрямована на Львівщину.

Завдяки допомозі угорського уряду навіть в умовах воєнного стану вдасться вчасно проводити цільову профілактику й покращити показники імунізації.

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Загалом на Закарпатті зроблено майже 770 тис. щеплень проти Covid-19 місцевим мешканцям та вимушеним переселенцям, однак захист від хвороби отримало ще не все населення. Сьогодні це особливо важливо, адже ми перебуваємо на порозі чергового осіннього епідемічного ускладнення.

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Раніше область вже отримувала від уряду Угорщини вакцини для захисту проти дифтерії, правцю, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції, туберкульозу.

Джерело: Віктор Микита

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