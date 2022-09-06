Закарпаття сьогодні отримало близько 41 тис. доз вакцини Pfizer проти Covid-19 за програмою підтримки України урядом Угорщини. Загальна вартість вакцин понад €800 тис., повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Частину вакцини передано в Обласну інфекційну лікарню Закарпаття, а частина доз буде спрямована на Львівщину.

Завдяки допомозі угорського уряду навіть в умовах воєнного стану вдасться вчасно проводити цільову профілактику й покращити показники імунізації.

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Загалом на Закарпатті зроблено майже 770 тис. щеплень проти Covid-19 місцевим мешканцям та вимушеним переселенцям, однак захист від хвороби отримало ще не все населення. Сьогодні це особливо важливо, адже ми перебуваємо на порозі чергового осіннього епідемічного ускладнення.

Раніше область вже отримувала від уряду Угорщини вакцини для захисту проти дифтерії, правцю, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції, туберкульозу.

Джерело: Віктор Микита