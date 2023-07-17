Фахівці однієї з клініки Барселони успішно прооперували Героя України Віталія Шумея, якого важке поранення в голову прикувало до ліжка. Воїн уже вимовив перші слова, також він може піднімати голову і підтягувати себе плечовим поясом.

Як стало відомо, на лікування до Іспанії Віталія направили після перебування в лікарнях Києва, Дніпра та Чернігова. Захисника деякий час готували до втручання: йому потрібно було додати у вазі.

Повідомляється, що друга операція, яку провели іспанські медики, тривала чотири години і пройшла успішно.

Нагадаємо, що командир ЗРК Віталій Шумей втратив здатність пересуватися, самостійно їсти і говорити після отримання мінно-вибухової травми влітку 2022 року в боях під Авдіївкою.

В іспанській лікарні з Віталієм перебуває його батько. Він і повідомив, що син заговорив.

Як розповіли волонтери, Віталія лікують коштом небайдужих українців. Зібраної суми вистачить до кінця серпня.

Фахівці вже зробили бійцю всі надважливі операції на головному мозку і більше втручань не повинно бути.

Стало відомо, що результати діагностики з відновлення функцій мозку Віталія вразили лікарів: на такий прогрес вони навіть не сподівалися.

Фото: ФК Шахтар