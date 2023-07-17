Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Відео Новини здоров’я

Уже може говорити: в Іспанії прооперували важко пораненого в голову Героя України

17 Липня 2023, 12:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Віталій Шумей

Фахівці однієї з клініки Барселони успішно прооперували Героя України Віталія Шумея, якого важке поранення в голову прикувало до ліжка. Воїн уже вимовив перші слова, також він може піднімати голову і підтягувати себе плечовим поясом.

Як стало відомо, на лікування до Іспанії Віталія направили після перебування в лікарнях Києва, Дніпра та Чернігова. Захисника деякий час готували до втручання: йому потрібно було додати у вазі.

Повідомляється, що друга операція, яку провели іспанські медики, тривала чотири години і пройшла успішно.

Нагадаємо, що командир ЗРК Віталій Шумей втратив здатність пересуватися, самостійно їсти і говорити після отримання мінно-вибухової травми влітку 2022 року в боях під Авдіївкою.

В іспанській лікарні з Віталієм перебуває його батько. Він і повідомив, що син заговорив.

Читайте також:
медикиІз таким важким пораненням у шию не виживають: у Дніпрі врятували 39-річного воїна

Як розповіли волонтери, Віталія лікують коштом небайдужих українців. Зібраної суми вистачить до кінця серпня.

Фахівці вже зробили бійцю всі надважливі операції на головному мозку і більше втручань не повинно бути.

Стало відомо, що результати діагностики з відновлення функцій мозку Віталія вразили лікарів: на такий прогрес вони навіть не сподівалися.

Фото: ФК Шахтар

Джерело
Суспільне
Теги
Іспанія Медики Мозок Операція українські військові
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь