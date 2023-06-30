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В Одесі море зелене: понад 1,5 тис. км² заполонили небезпечні токсичні водорості

30 Червня 2023, 11:14
Валентина Андрейко журналістка
море
Джерело: Pixabay

Директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної військової адміністрації Павло Буланович назвав тривожну цифру – 1,5 тис. км² морських вод поблизу Одеси стали зеленими від цвітіння синьо-зелених водоростей.

Явище це викликає занепокоєння, бо водорості, які є токсичними, швидко розмножуються через підвищення температури.

Це ще один наслідок підриву Каховської ГЕС, який може спричинити проблеми зі здоров’ям для тисяч людей.

Було виявлено холероподібні вібріони, що викликають гострі кишкові захворювання, які можуть виникнути в разі недотримання гігієнічних норм та правил.

– Є випадки виявлення яєць гельмінтів у Чорноморську в районі морського порту, – зауважив директор департаменту.

Він також додав, що яйця гельмінтів було знайдено не тільки у воді, а й у піску.

Проте, попри на численні застереження, люди продовжують купатися в Чорному морі, наражаючи на небезпеку себе та близьких.

Це може призвести до певної ланцюгової реакції і підвищення рівня захворюваності населення.

Продовжується заборона на вилов риби з Чорного моря, Білгород-Дністровського лиману та з інших водойм, які мають зв’язок із морем. Бо риба, потрапляючи в їжу, стає переносником захворювань. Поївши зараженої риби, людина може захворіти.

Але є і хороша новина – солоність морської води підвищується і становить приблизно 12-13 проміле, за мінімальної норми 12.

–  Проте ця цифра нестабільна. Ще є потрапляння прісної води до Чорного моря, – сказав Буланович.

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Джерело: Одеська обласна державна адміністрація

Теги
забруднення Одеса Чорне море
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