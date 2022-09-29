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В якості гуманітарки для ДСНС: від ВООЗ Україні передали пневмокаркасні тенти

29 Вересня 2022, 15:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
тенти

Мобільному рятувальному Центру швидкого реагування ДСНС України сьогодні, 29 вересня, було передано від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) благодійну допомогу у вигляді трьох пневмокаркасних тентів та з’єднувального модуля.

Про це співробітники ДСНС України повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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Повідомляється, що цей модуль буде використовуватися для надання невідкладної медичної допомоги цивільному населенню, рятувальникам на території проведення аварійно-рятувальних робіт, піротехнікам в зонах гуманітарного розмінування та цивільному населенню.

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Стало також відомо, що з почесною місією передачі благодійної допомоги Центр відвідали технічний експерт/виконуючий обов’язки керівника Європейського офісу цивільного захисту та гуманітарної допомоги David Sevcik та представники команди ВООЗ в Україні: голова Бюро ВООЗ в Україні Jarno Habicht, біомедичний інженер Дмитро Осін та консультант з комунікацій Ольга Захарченко.

Джерело
ДСНС
Теги
Благодійність ВООЗ Рятувальники
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