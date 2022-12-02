Фахівці Дніпровської обласної клінічної лікарні № 4 врятували професійного військового 25-річного Михайла (ім’я змінено), який дістав важкі поранення стегна і нижньої щелепи.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали співробітники Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради.

– Із початку повномасштабної війни він захищає Україну в одній з гарячих точок. У бою хлопець зазнав вибухової травми. Снаряд пошкодив стегно і обличчя. Рятували захисника в його рідному місті, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до лікарні він потрапив у вкрай важкому стані: відкритий перелом стегна і нижньої щелепи. За порятунок земляка взялася велика команда професіоналів.

– Всі діяли як єдиний механізм. Лікарі зайнялися пошуком необхідних конструкцій, шукали волонтерів, щоб оплатити і доставити пристосування, – пишуть співробітники Департаменту.

За їхніми словами, одночасно анестезіологи готували Михайла до операції. Медики встановили фіксації на щелепу і буквально годували хлопця через трубочку. Його сім’я весь час була поруч, щоб підтримати і полегшити страждання рідної людини.

– Ну, а далі – професіоналізм щелепних хірургів і травматологів врятували життя бійцю. У щелепу була встановлена пластина, а в кістки на нозі – спеціальна конструкція, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція тривала майже чотири години, її проводили одночасно чотири хірурги. Все пройшло успішно.

Повідомляється, що зараз поранений вже проходить етап реабілітації і почувається добре. Лікарі продовжують спостереження за врятованим пацієнтом.

Джерело: Дніпровська міськрада