Влада Шанхаю заявляє, що зробить низку важливих кроків вже в найближчу середу, 1 червня, щоб знову відкрити найбільше місто Китаю після двомісячного Covid-карантину, який задушив національну економіку і замкнув мільйони людей у своїх будинках.

Повідомляється, що буде відкрито метро і відновлено автобусне й базове залізничне сполучення з іншою частиною Китаю.

Школи відкриються, на добровільній основі для учнів. Торгові центри, супермаркети, магазини крокової доступності та аптеки продовжать відкриватися поступово, але не більше ніж на 75% від їхньої загальної місткості. Кінотеатри та спортивні зали залишаться закритими.

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Деяким жителям були видані перепустки, що дозволяють їм виходити на вулицю на кілька годин за один раз. У соціальних мережах цинізм з приводу повільного темпу та переривчастого характеру зняття блокади змінився натхненням з приводу можливості вільно пересуватися по місту вперше з кінця березня.

У понеділок, 30 травня, в Шанхаї було зареєстровано 29 нових випадків Covid-19. Відзначається неухильне зниження з більш ніж 20 тис. на день у квітні.

Пекін, столиця країни, у вівторок, 31 травня, ще більше послабив обмеження в деяких районах. У понеділок тут було зареєстровано 18 нових випадків.