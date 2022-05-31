Власти Шанхая заявляют, что предпримут ряд важных шагов уже в ближайшую среду, 1 июня, чтобы вновь открыть крупнейший город Китая после двухмесячного Covid-карантина, который задушил национальную экономику и запер миллионы людей в своих домах.

Сообщается, что будет открыто метро и восстановлено автобусное и базовое железнодорожное сообщение с остальной частью Китая.

Школы откроются, на добровольной основе для учащихся. Торговые центры, супермаркеты, магазины шаговой доступности и аптеки продолжат открываться постепенно, но не более чем на 75% от их общей вместимости. Кинотеатры и спортивные залы останутся закрытыми.

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Некоторым жителям были выданы пропуска, позволяющие им выходить на улицу на несколько часов за один раз. В социальных сетях цинизм по поводу медленного темпа и прерывистого характера снятия блокады сменился воодушевлением по поводу возможности свободно передвигаться по городу впервые с конца марта.

В понедельник, 30 мая, в Шанхае было зарегистрировано 29 новых случаев. Отмечается неуклонное снижение с более чем 20 тыс. в день в апреле.

Пекин, столица страны, во вторник, 31 мая, еще больше ослабил ограничения в некоторых районах. В понедельник здесь было зарегистрировано 18 новых случаев.