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Убитая экономика и социальное отчаяние: Шанхай намерен вновь открыться после двух месяцев Covid-карантина

31 мая 2022, 13:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Власти Шанхая заявляют, что предпримут ряд важных шагов уже в ближайшую среду, 1 июня, чтобы вновь открыть крупнейший город Китая после двухмесячного Covid-карантина, который задушил национальную экономику и запер миллионы людей в своих домах.

Сообщается, что будет открыто метро и восстановлено автобусное и базовое железнодорожное сообщение с остальной частью Китая.

Школы откроются, на добровольной основе для учащихся. Торговые центры, супермаркеты, магазины шаговой доступности и аптеки продолжат открываться постепенно, но не более чем на 75% от их общей вместимости. Кинотеатры и спортивные залы останутся закрытыми.

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Некоторым жителям были выданы пропуска, позволяющие им выходить на улицу на несколько часов за один раз. В социальных сетях цинизм по поводу медленного темпа и прерывистого характера снятия блокады сменился воодушевлением по поводу возможности свободно передвигаться по городу впервые с конца марта.

В понедельник, 30 мая, в Шанхае было зарегистрировано 29 новых случаев. Отмечается неуклонное снижение с более чем 20 тыс. в день в апреле.

Пекин, столица страны, во вторник, 31 мая, еще больше ослабил ограничения в некоторых районах. В понедельник здесь было зарегистрировано 18 новых случаев.

Источник
MedicalXpress
Теги
Китай, Коронавирус Covid-19, Пекін, статистика, Шанхай
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