Через три роки жителі китайського Уханя, який став батьківщиною Covid-19, який спустошив планету, вбив мільйони людей і занурив світову економіку в хаос, заявили, що більше не бояться вірусу і вже перегорнули цю сторінку.

Повідомляється, що цього тижня, коли Китай святкував Місячний Новий рік, Ухань був невпізнанним порівняно з апокаліптичними сценами, які охопили 11-мільйонне місто на початку 2020 року.

Місцеві жителі, багато з яких зняли захисні маски, товпилися на жвавих ринках, стікалися в храм Гуйюань, одне з найбільш знакових місць Ухані, відкрите вперше за три роки.

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Інші насолоджувалися закусками та місцевими делікатесами на алеї Хубу, популярній історичній вулиці з безліччю кіосків та невеликих ресторанів, і розповідали, що вони в захваті від того, що життя повертається в нормальне русло.

Повідомляється, що рішення про закриття міста в січні 2020 року було оголошено посеред ночі і застало жителів Ухані зненацька. Протягом 76 днів Ухань був відрізаний від світу, жителі ховалися в своїх будинках, побоюючись зараження, лікарні були переповнені пацієнтами.

Але жахливі сцени, які ознаменували перше в світі Covid-блокування, тепер залишилися в минулому. Однак оптовий ринок морепродуктів Хуанань в Ухані, який колись підозрювався в тому, що став епіцентром спалаху, залишається закритим.

Нагадаємо, що Китай, який протягом багатьох років залишався відносно неушкодженим після початкових спалахів завдяки драконівським заходам по боротьбі з Covid-19, за останні тижні зіткнувся з найбільшим в історії сплеском випадків захворювання.

За словами провідного епідеміолога Ву Цзунью, близько 80% населення заразилися на Covid-19 після зняття медичних обмежень у грудні.

У суботу Китай повідомив про щонайменше 13 тис. смертей, пов’язаних з Covid-19, менш ніж за тиждень. Ця цифра, яка включає тільки випадки смерті, зареєстровані в лікарнях, додається до приблизно 60 тис. смертей з грудня, про які раніше повідомляла влада.