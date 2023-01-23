Три года спустя жители китайского Уханя, ставшего родиной Covid-19, который опустошил планету, убил миллионы людей и погрузил мировую экономику в хаос, заявили, что больше не боятся вируса и уже перевернули эту страницу.

Сообщается, что на этой неделе, когда Китай праздновал Лунный Новый год, Ухань был неузнаваем по сравнению с апокалиптическими сценами, охватившими 11-миллионный город в начале 2020 года.

Местные жители, многие из которых сняли защитные маски, толпились на оживленных рынках, стекались в храм Гуйюань, одно из самых знаковых мест Ухани, открытое впервые за три года.

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Другие наслаждались закусками и местными деликатесами на аллее Хубу, популярной исторической улице с множеством киосков и небольших ресторанов, и рассказывали, что они в восторге от того, что жизнь возвращается в нормальное русло.

Сообщается, что решение о закрытии города в январе 2020 года было объявлено посреди ночи и застало жителей Ухани врасплох. В течение 76 дней Ухань был отрезан от мира, жители скрывались в своих домах, опасаясь заражения, больницы были переполнены пациентами.

Но ужасающие сцены, которые ознаменовали первую в мире Covid-блокировку, теперь остались в прошлом. Однако оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухане, который когда-то подозревался в том, что стал эпицентром вспышки, остается закрытым.

Напомним, что Китай, который в течение многих лет оставался относительно невредимым после первоначальных вспышек благодаря драконовским мерам по борьбе с Covid-19, за последние недели столкнулся с самым большим в истории всплеском случаев заболевания.

По словам ведущего эпидемиолога Ву Цзунью, около 80% населения заразились Covid-19 после снятия медицинских ограничений в декабре.

В субботу Китай сообщил о не менее чем 13 тыс. смертей, связанных с Covid-19, менее чем за неделю. Эта цифра, которая включает только случаи смерти, зарегистрированные в больницах, добавляется к примерно 60 тыс. смертей с декабря, о которых ранее сообщали власти.