Кофі Атта, фермер із південної Гани, розповів BBC News Pidgin, що він отримав жахливу травму 12 серпня після того, як задрімав у кріслі та побачив сон про приготування їжі.
47-річний Атта стверджує, що гадки не має, як він схопився за ніж уві сні. Він прокинувся від болю і виявив, що сидить у калюжі крові, а його геніталії розірвано.
Усвідомивши наслідки свого страшного вчинку, Атта почав кликати на допомогу сусідів.
Зараз дивляться
Фермера було доставлено до клінічної лікарні Комфо Анок’є в Кумасі в критичному стані, але пройшов лікування і його стан стабілізувався.
Однак тепер, повідомляє постраждалий, йому потрібна операція. Але оскільки він не може її сплатити, неясно, чи готова лікарня провести операцію на безоплатній основі.