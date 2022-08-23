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Відрізав пеніс уві сні: чоловікові в Гані наснилося, що він готує м’ясо

23 Серпня 2022, 19:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Відрізав пеніс уві сні: чоловікові в Гані наснилося, що він готує м’ясо
Джерело: Depositphotos

Кофі Атта, фермер із південної Гани, розповів BBC News Pidgin, що він отримав жахливу травму 12 серпня після того, як задрімав у кріслі та побачив сон про приготування їжі.

47-річний Атта стверджує, що гадки не має, як він схопився за ніж уві сні. Він прокинувся від болю і виявив, що сидить у калюжі крові, а його геніталії розірвано.

Усвідомивши наслідки свого страшного вчинку, Атта почав кликати на допомогу сусідів.

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Фермера було доставлено до клінічної лікарні Комфо Анок’є в Кумасі в критичному стані, але пройшов лікування і його стан стабілізувався.

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Однак тепер, повідомляє постраждалий, йому потрібна операція. Але оскільки він не може її сплатити, неясно, чи готова лікарня провести операцію на безоплатній основі.

Джерело
Daily Mail
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