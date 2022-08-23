Кофи Атта, фермер из южной Ганы, рассказал BBC News Pidgin, что он получил ужасную травму 12 августа после того, как задремал в кресле и увидел сон о приготовлении еды.

47-летний Атта утверждает, что понятия не имеет, как он схватился за нож во сне. Он проснулся от боли и обнаружил, что сидит в луже крови, а его гениталии разорваны.

Осознав последствия своего ужасного поступка, Атта начал звать на помощь соседей.

Сейчас смотрят

Фермер был доставлен в клиническую больницу Комфо Анокье в Кумаси в критическом состоянии, но прошел лечение и его состояние стабилизировалось.

Читайте также: Врачи пришили пенис мужчине спустя сутки после повреждения

Однако теперь, сообщает пострадавший, ему нужна операция. Но поскольку он не может ее оплатить, неясно, готова ли больница провести операцию на безвозмездной основе.