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Отрезал пенис во сне: мужчине в Гане приснилось, что он готовит мясо

23 августа 2022, 19:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Отрезал пенис во сне: мужчине в Гане приснилось, что он готовит мясо
Источник: Depositphotos

Кофи Атта, фермер из южной Ганы, рассказал BBC News Pidgin, что он получил ужасную травму 12 августа после того, как задремал в кресле и увидел сон о приготовлении еды.

47-летний Атта утверждает, что понятия не имеет, как он схватился за нож во сне. Он проснулся от боли и обнаружил, что сидит в луже крови, а его гениталии разорваны.

Осознав последствия своего ужасного поступка, Атта начал звать на помощь соседей.

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Фермер был доставлен в клиническую больницу Комфо Анокье в Кумаси в критическом состоянии, но прошел лечение и его состояние стабилизировалось.

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Однако теперь, сообщает пострадавший, ему нужна операция. Но поскольку он не может ее оплатить, неясно, готова ли больница провести операцию на безвозмездной основе.

Источник
Daily Mail
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