Кофи Атта, фермер из южной Ганы, рассказал BBC News Pidgin, что он получил ужасную травму 12 августа после того, как задремал в кресле и увидел сон о приготовлении еды.
47-летний Атта утверждает, что понятия не имеет, как он схватился за нож во сне. Он проснулся от боли и обнаружил, что сидит в луже крови, а его гениталии разорваны.
Осознав последствия своего ужасного поступка, Атта начал звать на помощь соседей.
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Фермер был доставлен в клиническую больницу Комфо Анокье в Кумаси в критическом состоянии, но прошел лечение и его состояние стабилизировалось.
Однако теперь, сообщает пострадавший, ему нужна операция. Но поскольку он не может ее оплатить, неясно, готова ли больница провести операцию на безвозмездной основе.