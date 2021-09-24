У Всесвітній організації охорони здоров’я пропонують лікувати коронавірус за допомогою антитіл.

Відповідні рекомендації опублікували 24 вересня в Британському медичному журналі (BMJ). Вони базуються на даних великого британського дослідження і трьох інших досліджень, які ще не пройшли експертну оцінку.

У дослідженні йдеться про використання двох моноклональних антитіл – казірімабу й імдевімабу. Під час спільного використання вони зв’язуються зі спайковим білком SARS-CoV-2 та блокують здатність вірусу інфікувати клітини.

Науковці стверджують, що антитіла здатні знижувати ризик госпіталізації та скорочують тривалість симптомів у пацієнтів з найвищим ризиком важкого захворювання.

Згідно з дослідженням, казірімаб та імдевімаб першочергово мають застосовуватися до тяжкохворих і критичних пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів. А також до серонегативних пацієнтів, у яких не виробились у відповідь антитіла на Covid-19.

Водночас для інших пацієнтів таке лікування навряд чи буде необхідним та дієвим. Експерти додали, щоб застосовувати таке лікування, необхідно масово проводити швидкі серологічні тести, що дозволяють виявити відповідних пацієнтів.

Нещодавно у Великій Британії дозволили використовувати препарат на основі моноклональних антитіл Ronapreve для лікування коронавірусу.

Він також належить до класу препаратів, які називають моноклональними антитілами, які імітують природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями. Нині Ronapreve вже сертифікували у США, Індії, Швейцарії, Канаді та ЄС.

Джерело: BMJ