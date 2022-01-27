У Дніпрі в лікарні Мечникова прооперували чотирьох військовослужбовців, яких 27 січня розстріляв солдат-строковик на території Південного машинобудівного заводу.

Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко під час брифінгу 27 січня. За його словами, до медичного закладу госпіталізували чотирьох поранених, ще одного відвезли до міської лікарні №16.

Серед поранених – 25-річний солдат Ігор. Його стан зараз вкрай тяжкий, він отримав поранення черева, зачеплені печінка та стегно. З черевної порожнини пораненого вилучили кулю.

Лікар також розповів, що 22-річний солдат Владислав отримав вогнепальний перелом лівого стегна, його стан теж тяжкий. У 19-річного старшого солдата Дениса – наскрізне поранення сідниці. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

За словами Риженка, у ще однієї постраждалої, 22-річної Жанни, стан критичний.

– У дівчини дуже тяжке поранення черева. Куля зачепила майже всі життєво важливі органи – кишечник, печінку та хребет. У череві було виявлено три літри крові, їй перелили 1,5 літра плазми. Коли дівчину доставили у лікарню, вона була ще у свідомості й сказала, що нічого не зрозуміла, почула вистріл і впала, – додав гендиректор лікарні.

Нині лікарі роблять усе можливе, щоб зберегти життя дівчини. За словами Риженка, характер поранень свідчить про те, що постраждалих розстрілювали з дуже близької відстані.

27 січня у Дніпрі 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Правоохоронці вже затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області. Зараз вони з’ясовують мотиви скоєння злочину.

Водночас ДБР відкрило кримінальне провадження за пунктами 1 та 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше людей, вчинене з особливою жорстокістю). Також розслідують справу стосовно службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.