В Днепре в больнице Мечникова прооперировали четырех военнослужащих, которых 27 января расстрелял солдат-срочник на территории Южного машиностроительного завода.

Об этом сообщил генеральный директор больницы Сергей Рыженко во время брифинга 27 января. По его словам, в медицинское учреждение госпитализировали четырех раненых, еще одного увезли в городскую больницу №16.

Среди раненых — 25-летний солдат Игорь. Его состояние сейчас крайне тяжелое, он получил ранение брюха, задеты печень и бедро. Из брюшной полости раненого изъяли пулю.

Врач также рассказал, что 22-летний солдат Владислав получил огнестрельный перелом левого бедра, его состояние тоже тяжелое. У 19-летнего старшего солдата Дениса – сквозное ранение ягодицы. Он находится в состоянии средней тяжести.

По словам Рыженко, у еще одной пострадавшей, 22-летней Жанны, состояние критическое.

— У девушки очень тяжелое ранение брюха. Пуля задела почти все жизненно важные органы – кишечник, печень и позвоночник. В брюхе было обнаружено три литра крови, ей перелили 1,5 литра плазмы. Когда девушку доставили в больницу, она была еще в сознании и сказала, что ничего не поняла, услышала выстрел и упала, — добавил гендиректор больницы.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь девушке. По словам Рыженко, характер ранений свидетельствует о том, что пострадавших расстреливали с очень близкого расстояния.

27 января в Днепре 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Правоохранители уже задержали нацгвардейца в Днепропетровской области. Сейчас они выясняют мотивы совершения преступления.

В то же время ГБР открыло уголовное производство по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство двух или более людей, совершенное с особой жестокостью). Также расследуют дело о служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Источник: Сергей Рыженко