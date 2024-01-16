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Втратив обидві ноги: 18-тирічний українець травмувався на роботі у Польщі

16 Січня 2024, 11:49
Ольга Боднарчук редактор
Втратив обидві ноги: 18-тирічний українець травмувався на роботі у Польщі
Джерело: Unsplash

18-річний українець втратив ноги під час роботи на меблевій фабриці в Польщі.

Трагедія сталася у місті Янкова.

Втратив ноги на меблевій фабриці

Верстат на фабриці затягнув ноги хлопця, а відбійник відрізав їх до коліна.

Зараз дивляться

Йому вдалося вибратися, але травми виявилися незворотними.

Коли медики прибули, на меблеву фабрику, було вже пізно.

Розслідування причин

Наразі поліція під наглядом прокуратури розпочала процесуальні заходи з вивчення обставин трагедії та встановлення причин нещасного випадку на виробництві.

Дії прокуратури залежатимуть від висновків, які надасть поліція після завершення розслідування.

Представник районної прокуратури Мацей Мелер зазначив – у таких ситуаціях важливо все вивчити, зібрати докази та зробити відповідні висновки.

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Джерело: RMF24

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Робота робота в Польщі Травма
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