18-річний українець втратив ноги під час роботи на меблевій фабриці в Польщі.

Трагедія сталася у місті Янкова.

Втратив ноги на меблевій фабриці

Верстат на фабриці затягнув ноги хлопця, а відбійник відрізав їх до коліна.

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Йому вдалося вибратися, але травми виявилися незворотними.

Коли медики прибули, на меблеву фабрику, було вже пізно.

Розслідування причин

Наразі поліція під наглядом прокуратури розпочала процесуальні заходи з вивчення обставин трагедії та встановлення причин нещасного випадку на виробництві.

Дії прокуратури залежатимуть від висновків, які надасть поліція після завершення розслідування.

Представник районної прокуратури Мацей Мелер зазначив – у таких ситуаціях важливо все вивчити, зібрати докази та зробити відповідні висновки.

Джерело: RMF24