Імплант допоміг чоловікові з хворобою Паркінсона відновити можливість ходити.

Цей імплант електрично стимулює спинний мозок. Раніше пацієнт падав до шести разів на добу, зараз цього не відбувається.

Через хворобу Паркінсона порушується постава, хода та координація рухів. Коли недуга прогресує, пацієнти починають непередбачувано падати.

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Імплант для лікування хвороби Паркінсона

Науковці з Федеральної політехнічної школи Лозанни експериментально використали електричну стимуляцію спинного мозку.

Вони провели імплантацію електродів до спинного мозку хворого.

Електроди пов’язали з датчиками на ногах та взутті, зафіксувавши початок ходьби.

Коли датчики виявляли рух, імплант починав запускати електричні імпульси. Тоді активізувалися нейрони спинного мозку.

Після трьох місяців такого методу лікування пацієнт майже припинив падати.

Через два роки після імплантації планується, що хворий зможе проходити кілька кілометрів без допоміжних засобів.

Вчені мають намір тестувати цей шлях лікування хвороби Паркінсона на більшій кількості пацієнтів.

Джерело: Nature Medicine

Фото: New Scientist