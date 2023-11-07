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Боротьба із симптомами Паркінсона: спинний імплант відновив ходу 63-річного француза

7 Листопада 2023, 10:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
походка
Джерело: Pexels

63-річний Марк із Франції став першою людиною з прогресуючою хворобою Паркінсона, якій встановили пристрій, що відновлює нормальне передавання сигналів: це дало йому змогу знову ходити, не падаючи.

Проблеми з рухливістю при Паркінсоні

Діагноз дегенеративного захворювання Марку поставили понад 20 років тому, у нього розвинулися серйозні проблеми з рухливістю, включно з порушенням рівноваги і завмиранням ходи.

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Після встановлення імпланта, метою якого є відновлення нормального передавання сигналів м’язам ніг від хребта, він зміг більш нормально ходити і здобув незалежність.

Імпланту ще належить пройти повноцінні клінічні випробування. Але команда вчених зі Швейцарії, у якої є давня програма з розробки інтерфейсів “мозок-машина” для подолання паралічу, сподівається, що їхня технологія зможе запропонувати абсолютно новий підхід до лікування дефіциту рухів у людей із хворобою Паркінсона.

Передати правильний сигнал ногам

Команда розробила анатомічну карту спинного мозку Марка, яка визначила точні місця, які беруть участь у передачі сигналів нозі про необхідність руху. Потім у ці місця було імплантовано електроди, що дало змогу доставити стимуляцію безпосередньо в хребет.

Пацієнт носить датчик руху на кожній нозі, і на початку ходьби імплант автоматично вмикається і починає подавати імпульси стимуляції нейронам спинного мозку.

Поліпшення якості життя

Мета полягає в тому, щоб виправити аномальні сигнали, які надсилаються з мозку по хребту в ноги, щоб відновити нормальний рух.

Дослідження показало, що імплантат покращив ходьбу і порушення балансу, а коли було проаналізовано ходьбу Марка, вона більше нагадувала ходу здорових людей, ніж ходьбу інших пацієнтів із хворобою Паркінсона. Марк також повідомив про значне поліпшення якості свого життя.

Джерело
The Guardian
Теги
Наукові дослідження хвороба Паркінсона
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