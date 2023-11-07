63-річний Марк із Франції став першою людиною з прогресуючою хворобою Паркінсона, якій встановили пристрій, що відновлює нормальне передавання сигналів: це дало йому змогу знову ходити, не падаючи.

Проблеми з рухливістю при Паркінсоні

Діагноз дегенеративного захворювання Марку поставили понад 20 років тому, у нього розвинулися серйозні проблеми з рухливістю, включно з порушенням рівноваги і завмиранням ходи.

Зараз дивляться

Після встановлення імпланта, метою якого є відновлення нормального передавання сигналів м’язам ніг від хребта, він зміг більш нормально ходити і здобув незалежність.

Імпланту ще належить пройти повноцінні клінічні випробування. Але команда вчених зі Швейцарії, у якої є давня програма з розробки інтерфейсів “мозок-машина” для подолання паралічу, сподівається, що їхня технологія зможе запропонувати абсолютно новий підхід до лікування дефіциту рухів у людей із хворобою Паркінсона.

Передати правильний сигнал ногам

Команда розробила анатомічну карту спинного мозку Марка, яка визначила точні місця, які беруть участь у передачі сигналів нозі про необхідність руху. Потім у ці місця було імплантовано електроди, що дало змогу доставити стимуляцію безпосередньо в хребет.

Пацієнт носить датчик руху на кожній нозі, і на початку ходьби імплант автоматично вмикається і починає подавати імпульси стимуляції нейронам спинного мозку.

Поліпшення якості життя

Мета полягає в тому, щоб виправити аномальні сигнали, які надсилаються з мозку по хребту в ноги, щоб відновити нормальний рух.

Дослідження показало, що імплантат покращив ходьбу і порушення балансу, а коли було проаналізовано ходьбу Марка, вона більше нагадувала ходу здорових людей, ніж ходьбу інших пацієнтів із хворобою Паркінсона. Марк також повідомив про значне поліпшення якості свого життя.