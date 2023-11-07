63-летний Марк из Франции стал первым человеком с прогрессирующей болезнью Паркинсона, которому установили устройство, восстанавливающее нормальную передачу сигналов: это позволило ему снова ходить, не падая.

Проблемы с подвижностью при Паркинсоне

Диагноз дегенеративного заболевания Марку поставили более 20 лет назад, у него развились серьезные проблемы с подвижностью, включая нарушения равновесия и замирание походки.

Читайте также: Ученые обнаружили новый признак болезни Паркинсона на ранних стадиях

Сейчас смотрят

После установки импланта, целью которого является восстановление нормальной передачи сигналов мышцам ног от позвоночника, он смог более нормально ходить и обрел независимость.

Импланту еще предстоит пройти полноценные клинические испытания. Но команда ученых из Швейцарии, у которой есть давняя программа по разработке интерфейсов “мозг-машина” для преодоления паралича, надеется, что их технология сможет предложить совершенно новый подход к лечению дефицита движений у людей с болезнью Паркинсона.

Передать правильный сигнал ногам

Команда разработала анатомическую карту спинного мозга Марка, которая определила точные места, которые участвуют в передаче сигналов ноге о необходимости движения. Затем в эти места были имплантированы электроды, что позволило доставить стимуляцию непосредственно в позвоночник.

Пациент носит датчик движения на каждой ноге, и при начале ходьбы имплант автоматически включается и начинает подавать импульсы стимуляции нейронам спинного мозга.

Улучшение качества жизни

Цель состоит в том, чтобы исправить аномальные сигналы, которые посылаются из мозга по позвоночнику в ноги, чтобы восстановить нормальное движение.

Исследование показало, что имплантат улучшил ходьбу и нарушения баланса, а когда была проанализирована ходьба Марка, она больше напоминала походку здоровых людей, чем ходьбу других пациентов с болезнью Паркинсона. Марк также сообщил о значительном улучшении качества своей жизни.