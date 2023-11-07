Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Борьба с симптомами Паркинсона: спинной имплант восстановил походку 63-летнего француза

7 ноября 2023, 10:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
походка
Источник: Pexels

63-летний Марк из Франции стал первым человеком с прогрессирующей болезнью Паркинсона, которому установили устройство, восстанавливающее нормальную передачу сигналов: это позволило ему снова ходить, не падая.

Проблемы с подвижностью при Паркинсоне

Диагноз дегенеративного заболевания Марку поставили более 20 лет назад, у него развились серьезные проблемы с подвижностью, включая нарушения равновесия и замирание походки.

Читайте также:
Борьба с симптомами Паркинсона: спинной имплант восстановил походку 63-летнего французаУченые обнаружили новый признак болезни Паркинсона на ранних стадиях

Сейчас смотрят

После установки импланта, целью которого является восстановление нормальной передачи сигналов мышцам ног от позвоночника, он смог более нормально ходить и обрел независимость.

Импланту еще предстоит пройти полноценные клинические испытания. Но команда ученых из Швейцарии, у которой есть давняя программа по разработке интерфейсов “мозг-машина” для преодоления паралича, надеется, что их технология сможет предложить совершенно новый подход к лечению дефицита движений у людей с болезнью Паркинсона.

Передать правильный сигнал ногам

Команда разработала анатомическую карту спинного мозга Марка, которая определила точные места, которые участвуют в передаче сигналов ноге о необходимости движения. Затем в эти места были имплантированы электроды, что позволило доставить стимуляцию непосредственно в позвоночник.

Пациент носит датчик движения на каждой ноге, и при начале ходьбы имплант автоматически включается и начинает подавать импульсы стимуляции нейронам спинного мозга.

Улучшение качества жизни

Цель состоит в том, чтобы исправить аномальные сигналы, которые посылаются из мозга по позвоночнику в ноги, чтобы восстановить нормальное движение.

Исследование показало, что имплантат улучшил ходьбу и нарушения баланса, а когда была проанализирована ходьба Марка, она больше напоминала походку здоровых людей, чем ходьбу других пациентов с болезнью Паркинсона. Марк также сообщил о значительном улучшении качества своей жизни.

Источник
The Guardian
Теги
Наукові дослідження хвороба Паркінсона
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь