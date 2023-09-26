Новое исследование, опубликованное в журнале Neuron, раскрывает ранний триггер болезни Паркинсона. Он связан с нарушением синаптической функции между нейронами, контролирующими выработку дофамина, важного нейромедиатора.

Исследование показало, что эта дисфункция может возникать еще до появления других клинических симптомов болезни Паркинсона.

Такие нарушения в синапсах могут привести к накоплению токсичных химических веществ, которые в свою очередь вызывают повреждение дофаминергических нейронов, играющих ключевую роль в развитии болезни.

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Болезнь Паркинсона — это хроническое нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое влияет на двигательные функции и другие аспекты здоровья.

Основные признаки болезни Паркинсона включают дрожание рук, ригидность мышц, медлительность движений и нарушение равновесия. На более поздних стадиях заболевания могут развиваться проблемы с координацией, расстройства сна, депрессия и когнитивные потери.

Источник: Neuron